Захарова: власти Европы не могут называться элитами, так как больны русофобией
Нынешние власти европейских стран не имеют права называться элитами, поскольку сделали слишком много плохого для своих граждан.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Александру Кареевскому на «России-24».
«Элита — это чуть ли не лучшие представители своей страны. Это действительно должны быть выдающиеся люди, но не потому что они сами себя такими назначили и так себя видят в зеркале, а потому что они сделали столько и такого для страны, что действительно имеют право так называться», — сказала Захарова.
Она обратила внимание, что западные власти пожертвовали экономикой своих стран не ради государств третьего мира, как они заявляют, а потому что «заболели русофобией и нацизмом». В пример Захарова привела руководство Германии, Италии, Франции и Испании. По ее словам, эти страны были некогда благополучными, с накопленным колониальным опытом, однако их нынешние власти ввергли собственные государства в кризис.
«Сейчас когда закончилась первая четверть 21 века, эта болезнь привела вот к таким уродливым формам в виде русофобии. К сожалению, они ей поддались, и имеют этот результат», — подытожила дипломат.
Захарова допустила введение Западом санкций против российских волков
До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз стал русофобской организацией.