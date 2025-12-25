В России назвали условие для завершения СВО в ближайшие 90 дней

Если Европа не будет так активно вмешиваться в дела России и Украины, то конфликт может завершиться быстрее, чем за 90 дней, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в скором времени. По его словам, если соглашение будет достигнуто, то это произойдет в ближайшие три месяца.

Чепа заявил, что главное условие для завершения конфликта за 90 дней — это желание украинской и европейской стороны прийти к миру. По его словам, в таком случае мирный договор можно будет заключить еще раньше.

«В первую очередь это, конечно, Европа, под чьим большим влиянием сегодня находится Украина. Ну и президент Владимир Зеленский, который тоже является камнем преткновения. Гораздо весомее будет, если договор заключит новый украинский лидер, но для этого другая сторона конфликта может сделать специальную затяжку», — сказал депутат.

В России оценили план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что успех переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и Соединенными Штатами не предопределен. По его словам, нормализация отношений двух стран потребует немалого времени и искренней заинтересованности обеих сторон.