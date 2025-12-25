Все попавшие под санкции США европейцы, которых Вашингтон обвиняет в попытках заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах, также занимались борьбой с «российской дезинформацией».

На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, его комментарий опубликован в соцсети X.

«Неслучайно: все пятеро "вопиющих" европейцев, подвергнутых санкциям США за цензуру, также были одержимы "борьбой с российской дезинформацией" — созданием антироссийской цензурной сети», — написал он.

По словам Дмитриева, бюрократы-глобалисты из «глубинного государства» Евросоюза пытаются бороться с традиционными ценностями, а значит и с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в запугивании Европы из-за санкций, введенных Вашингтоном против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона и еще четырех европейцев. Он подчеркнул, что правила, регулирующие цифровое пространство ЕС, не должны назязываться извне.