МИД Венесуэлы рассказал о письме Путина Мадуро

Президент России Владимир Путин поздравил венесуэльского лидера Николаса Мадуро с Рождеством и Новым годом. Текст письма опубликовал в Венесуэлы Иван Хиль.

«Ваше Превосходительство господин Президент, дорогой Николас! От всего сердца поздравляю Вас с Рождеством и Новым годом», — говорится в послании.

Российский лидер подтвердил солидарность с народом Венесуэлы в условиях «беспрецедентного внешнего давления» и выразил готовность продолжать сотрудничество с Каракасом по вопросам двусторонней и международной повестки. Путин пожелал гражданам Венесуэлы мира и благополучия, а лично Николасу Мадуро — здоровья, счастья и успехов в государственных обязанностях.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала, что Соединенные Штаты развернули значительные силы спецназа в регионе Карибского моря в преддверии ожидаемого вторжения в Венесуэлу. Вскоре президент США Дональд Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке.