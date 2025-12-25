Белоусов рассказал о «преимуществе отсталости» у России

В условиях глубокой перестройки глобального баланса рыночных сил в ближайшие десятилетия у России «второй раз за последние годы формируется преимущество запаздывания в развитии», заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его словам, страна уже использовала подобное преимущество в сфере цифровых технологий.

«Мы просто отлично сыграли на преимуществе отсталости в „цифре“, когда мы в начале 90-х обнаружили, что отстаем от нормального мирового уровня на десять лет, но сейчас уже почти не отстаем», — заявил он на закрытом заседании Столыпинского клуба. Его слова приводит РБК.

Белоусов подчеркнул, что новые центры экономической мощи могут формироваться как раз на тех направлениях, которые ранее считались отстающими. Так, в Турции, ценой высокой инфляции и сопутствующих издержек, была создана современная промышленная база, которой еще 25–30 лет назад не существовало. Долгое время Иран был объектом насмешек, но в итоге оказалось, что там сформированы высокотехнологичные промышленные отрасли, включая оборонный комплекс, для подавления которых (с неясным конечным результатом) потребовалось вмешательство «старшего брата»», указал эксперт.

Продолжая характеристику глобальных изменений, Дмитрий Белоусов отметил, что Китай уже перестал быть исключительно «мировой фабрикой» по производству одежды и все в большей степени превращается в глобальный инжиниринговый центр и центр высокотехнологичного производства. Также сейчас на мировой арене поднимается Индия, которая, вероятно, будет выступать не только в роли нового лидера, но и, потенциально, ключевого партнера США.

Ранее эксперты отмечали, что бум ИИ и дефицит оперативной памяти привели к росту цен на электронику и показали уязвимость России из ‑за зависимости от зарубежных чипов. На этом фоне аналитики призывали развивать собственные производства памяти и альтернативные технологии хранения данных, чтобы сформировать в стране собственную высокотехнологичную базу.