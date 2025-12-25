В Кремле высказались о сроках послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сроках послания Владимира Путина Федеральному собранию. Слова Пескова приводят «Ведомости».
Песков подчеркнул, что в этом году послания Путина Федеральному собранию не будет.
«Но оно состоится своевременно», — заверил он.
Представитель Кремля не уточнил, по какой причине послание Путина Федеральному собранию в этом году не состоится. Однако подчеркнул, что это решение принадлежит главе государства.
18 декабря Песков заявил, что Путин пока не определился с датой послания Федеральному собранию. В ноябре Песков также сообщал, что дата не выбрана.