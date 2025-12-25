Заседание коллегии российского оборонного ведомства, состоявшееся на прошлой неделе в Москве, вызвало большой резонанс. В ходе мероприятия Владимир Путин произнес фразу, которая до сих пор активно обсуждается. Он назвал европейских политиков «подсвинками». Как считают в Швейцарии, столь жесткая риторика российского президента не была случайностью. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.

«Прозвучало слово, которое с тех пор не сходит с уст: «подсвинки». Так Путин называет европейских политиков, которые, по его словам, только и ждут возможности нажиться на распаде России», – пишут авторы швейцарского издания.

Отмечается, что термин «подсвинки» обычно употребляется фермерами для описания молодых свинок, находящихся между стадиями поросенка и взрослой свиньи. Это слово редко используется в русском языке вне сельскохозяйственного контекста, однако Путин выбрал его для описания своих европейских коллег.

Мировые СМИ незамедлительно подхватили эту фразу, но в Кремле выразили недовольство тем, как она была истолкована на Западе. Чтобы уточнить значение, российская сторона перевела термин на английский как «swine underlings», что в Кембриджском словаре определяется как человек низкого ранга с ограниченными полномочиями.

Аналитики подчеркнули, что за этим высказыванием скрывается презрительное отношение Путина к европейцам. Российский президент считает Европу несуверенным образованием и неоднократно утверждал, что ее политики действуют по указке США.

Авторы издания с возмущением отметили, что высказывание Путина не было случайным или оговоркой. Он произнес его на публичном совещании, что свидетельствует о намеренном использовании жесткой риторики

Ранее сообщалось, что журналист с CNN споткнулся о перевод «подсвинков». Корреспондент признался, что ранее слышал это слово, однако не был до конца уверен в его точном значении. В ходе своих прямых эфиров он предпринял попытку перевести его как «маленькие свиньи» или «поросята», именно такой вариант и был использован в его репортажах.