Путин отметил героизм солдат КНДР в Курской области

Путин направил в Пхеньян новогоднее поздравление Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава РФ выразил своему северокорейскому коллеге сердечные поздравления с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что 2025 год имел особое значение для отношений России и КНДР. По словам Путина, героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков и последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Москвой и Пхеньяном.
Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию
Президент РФ отметил, что совместными усилиями удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в различных сферах.
Путин выразил уверенность, что всемерное укрепление дружественных, союзнических связей и конструктивное взаимодействие в региональных и международных делах будет осуществляться и впредь. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, идет в русле построения справедливого многополярного миропорядка.
Российский лидер от души пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем северокорейским гражданам — счастья и процветания.
10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия искренне признательна КНДР за союзническую помощь в освобождении Курской области.
Ранее Путин отметил действия северокорейских военных в Курской области.