В России оценили план Зеленского по урегулированию

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал проект президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский не желает отступать от тех факторов, которые стали причиной СВО. Но Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан», — отметил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. При этом часть из них до сих пор остаются проблемными.