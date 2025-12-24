Песков напомнил о закрытом режиме переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил журналистам о том, что переговоры с Украиной ведутся в закрытом формате. Об этом сообщает РБК.

По словам Пескова, власти России считают, что переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине не должны быть публичными. По этой причине Песков заявил, что не будет комментировать статью издания Bloomberg, в которой говорилось о желании Москвы внести изменения в мирный план из 20 пунктов.

«Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский озвучил все 20 пунктов нового мирного плана по Украине.