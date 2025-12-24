Кадыров назвал президента Азербайджана братом в день его рождения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, назвав его «дорогим братом».

«Поздравляю с днем рождения президента республики Азербайджан, дорогого брата Ильхама Гейдаровича Алиева», — написал Кадыров.

Он отметил, что высоко ценит братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Чечней, у истоков которых стояли отцы Кадырова и Алиева. По словам политика, позиция и последовательные шаги Ильхама Алиева вносят весомый вклад в укрепление доверия, партнерства и добрососедства между РФ и Азербайджаном.

24 декабря Ильхам Гейдар оглы Алиев отмечает 64-летие. Он родился в 1961 году в Баку. Алиев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 1985 году получил степень кандидата исторических наук. Занимает пост президента Азербайджана с 31 октября 2003 года. Является сыном и преемником третьего президента республики Гейдара Алиева (1993–2003).

Поздравительную телеграмму главе Азербайджана также направил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер пожелал коллеге здоровья и благополучия. Он отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях. Путин заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном основываются на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения и выразил надежду, что они продолжат развиваться в этом направлении.

