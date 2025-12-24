Симоньян подарила Захаровой клип с поздравлениями от Макрона, Стармера и Трампа

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 24 декабря, оригинально поздравила официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову с днем рождения.

Журналистка опубликовала сделанное с помощью искусственного интеллекта видео, в котором ряд европейских политиков исполняет для дипломата песню на русском языке. Среди действующих лиц — президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

— Дорогая Маша, можно долго говорить про твои достоинства — остроумие, красноречие, чувство юмора, дипломатию и пассионарность, — но пусть это сделают твои зарубежные визави. В песне. С днем рождения! — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Сама Захарова рассказала о том, что ее 50-летний юбилей начался на рабочем месте: во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю 50-летнего юбилея наградил дипломата орденом благоверного великого князя Александра Невского II степени.