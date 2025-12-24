Захарова вручила Путину неожиданный подарок

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, вручила президенту России Владимиру Путину конверт с эссе, пишет РИА Новости.

По данным агентства, во время неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле глава государства поздравил Захарову с днем рождения и подарил ей шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца.

Захарова поблагодарила Путина и призналась, что тоже хочет вручить ему подарок.

«Может быть вы улыбнетесь. Вот Владимир Рудольфович [телеведущий Соловьев] мне разрешил, он прочитал и разрешил. Здесь смешно. Там письмецо в конверте. Эссе на две страницы», — заметила дипломат.

Президент поблагодарил Захарову, отметил, что «кто же от подарков отказывается».

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду, 24 декабря, в Екатерининском зале Кремля. После нее российский лидер неформально пообщался с награжденными.