В СФ рассказали, почему в США хотят ликвидировать Евросоюз

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что речь идёт уже не о нарастании противоречий между США и Евросоюзом, речь о большем.

Американские консерваторы прямо ставят вопрос о ливидации ЕС как главной угрозы для западного мира.

"Западную цивилизацию можно спасти, только если ликвидировать ЕС", - пишет Нейл Гардинер из "Фонда Херитедж".

По данным сенатора, это уже не о противоречиях и разных подходах. Это уже о несовместимости американской и европейской частей пока еще общей западной цивилизации. Понятно, что такая постановка вопроса характерна для правых консерваторов в США и их идейных союзников в Европе. Она пока не отражает мнения большинства в конгрессе США, с нею не согласятся американские либеральные СМИ.

Сенатор отмечает, что эта точка зрения показательна. Она демонстрирует две вещи. Первое - насколько снизился в США авторитет ЕС при его нынешнем руководстве. И второе - насколько глубок разлом по вопросу о фундаментальных ценностях между США и ЕС, если в США начинают рассматривать Евросоюз как цивилизационную антитезу Америке и традиционному Западу.