Матвиенко дала совет сенаторам

Уходящий парламентский год в Совете Федерации был насыщенным, а законотворческая активность сенаторов заметно выросла, заявила председатель Валентина Матвиенко. В 2025 году сенаторы в общей сложности внесли 321 законопроект.

"Сегодня мы завершаем парламентский год. Он был насыщенным, я бы сказала - трудовым. Все наши планы выполнены в полном объеме", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что приоритетами в законотворческой деятельности были задачи, которые поставил президент Владимир Путин.

"Это поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких, семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, укрепление обороноспособности и безопасности, защита людей от новых вызовов и угроз", - перечислила спикер Совфеда.

Отдельно она отметила возросшую законотворческую активность сенаторов: в уходящем году они стали инициаторами 321 законопроекта. Всего за период осенней сессии, которая началась в сентябре, прошло 9 пленарных заседаний палаты. Сенаторы рассмотрели и одобрили 7 федеральных конституционных законов, 227 федеральных законов, из них 18 - о ратификации и денонсации международных договоров и соглашений России с другими государствами и международными организациями.

"Мы гордимся, что сегодня в нашей команде - участники специальной военной операции, боевые офицеры, Герои России", - продолжила Валентина Матвиенко под аплодисменты зала.

Она уточнила, что сенаторы постоянно встречаются с участниками СВО, отрабатывают все их предложения.

Во время пленарки Валентина Матвиенко призвала коллег сокращать наименования законов, чтобы сразу понимать их суть.

"Вот скажите, для простого гражданина название закона на полстраницы - вообще можно понять, что это за закон и о чем идет речь? Нельзя же такие длинные названия делать. Это же невозможно даже для сенаторов прочесть, не говоря уже о простом гражданине. Давайте подумаем, как нам усовершенствовать и эту составляющую нашей законотворческой работы", - сказала она, комментируя закон об уточнении требований к физическим лицам при перевозках легковым такси.

Кроме того, она поручила сенаторам разобраться, почему в регионах не выбирают выделенные средства на инфраструктурные проекты, и помочь им завершить работу по подписанию соглашений с минстроем для использования бюджетных кредитов.

"Как можно не воспользоваться такой возможностью? - недоумевает глава верхней палаты парламента. - Либо это непрофессионализм региональных команд, либо безразличие, равнодушие, недопонимание значимости, что сегодня каждый рубль в регион - это плюс для людей, для улучшения условий их жизни".

После того как все вопросы повестки дня были исчерпаны, Валентина Матвиенко призвала коллег по палате после коротких новогодних каникул быть в регионах, встречаться с людьми и "поработать как следует", чтобы с новым зарядом вернуться к законотворчеству. Следующее заседание Совета Федерации запланировано на 28 января 2026 года.

В приоритеты работы сенаторов на 2026 год включены шесть системных задач, которые Владимир Путин обозначил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди них - подготовка комплексных решений для перелома негативной демографической тенденции, реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров.

Также предстоит изменить структуру внешней торговли, которая должна стать более технологичной, "обелить" национальную экономику, развивая прозрачную конкурентную деловую среду, вовлечь в проекты повышения производительности труда компании из торговли, строительства, отдельных обрабатывающих секторов, сельского хозяйства, транспорта и туризма. Еще одна задача состоит в том, чтобы внедрить во всех сферах жизни отечественные инновации.