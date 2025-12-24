Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова — «настоящая героиня», она «блестящая» и красноречиво представляет позицию российского МИД. Об этом заявила РИА Новости экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид.

«С днем рождения Марию Захарову! Для меня она — героиня. Я от нее в таком восторге», — сказала Рид.

Она рассказала, что лично знакома с Захаровой. Ей «выпала честь» находиться рядом с дипломатом во время получения российского паспорта, также они вместе участвовали в одном круглом столе. Рид подчеркнула, что хотела бы познакомиться поближе с Захаровой. Она пожелала дипломату изобилия, радости и любви.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Джо Байдена и обвинила его в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы администрации президента США, в 1993 году политик домогался ее в здании сената. Байден назвал эти обвинения ложью.

24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летний юбилей. Официальный представитель МИД России родилась в 1975 году в Москве. Ее день рождения совпал с награждением в Кремле — она получила из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.