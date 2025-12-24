Путин дал обещание россиянам

Все ожидания россиян от наступающего 2026 года обязательно сбудутся. Такое мнение высказал в среду, 24 декабря, президент России Владимир Путин, вручая в Кремле государственные награды.

Как подчеркнул российский лидер, вручение госнаград в Кремле в преддверии Нового года проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее.

Владимир Путин отметил, что в такие дни особенно хочется "верить что впереди большая работа, большие свершения, много хорошего", сообщает РИА Новости.

Ранее с праздничным обращением к госслужащим обратилась глава итальянского кабмина Джорджа Мелони. Ее пессимизм шокировал — политик призвала "правильно отдохнуть в эти праздники", поскольку следующий год "будет гораздо хуже" завершающегося года.