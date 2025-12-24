Раскрыто отношение России к мирному плану по Украине, озвученному Зеленским

Россия рассматривает мирный план, который согласовали Украина и США, лишь как отправную точку для продолжения переговоров, так как в нем отсутствуют важные для РФ положения и не даны ответы на многие вопросы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«Хотя Россия и считает текущий документ довольно типичным для Украины планом, она изучит его со всей серьезностью», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Россию не устраивает отсутствие в документе гарантий, касающихся нерасширения НАТО на восток, а также нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в ЕС. Кроме того, как утверждает источник, в плане не прописаны ограничения численности украинской армии и доступные ВСУ виды вооружений. Также нет четких обязательств Киева в отношении статуса русского языка в стране. Наконец, РФ хочет добиться ясности в вопросах снятия санкций и возврата замороженных в Европе активов, обратил внимание собеседник агентства.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился с журналистами полной версией мирного плана, который Киев согласовал с Вашингтоном. Документ состоит из 20 пунктов, включающих гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение выборов президента в ближайшее время. Также в тексте обговариваются безъядерный статус Украины и членство Киева в ЕС и НАТО.

При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали обновленный мирный план успехом для Киева.