Вассерман отреагировал на публикацию о подготовке Финляндии к войне с Россией

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию издания издания The National Interest о подготовке Финляндии к войне с Россией.

Ранее авторы издания сообщили, что Финляндия вооружается, ожидая возможного конфликта с Россией. Отмечалось, что финские ВВС решили оснастить свои истребители американского производства F-35A ракетами «воздух — воздух» AIM-120D3.

Финляндии будет довольно сложно организовать военный конфликт с Россией. Напомню, что в период с 1919 по конец 1930-х годов финнам пришлось трижды на нас нападать, прежде чем мы, наконец, ответили им в конце 1939 года. Учитывая такое упорство финнов, полагаю, что они и на сей раз могут добиться нашего ответа. Так что тут все зависит от них… Так называемая Зимняя война [Советско-финляндская война] 1939-1940 годов началась с финского обстрела приграничной заставы около деревни Майнила, и мы на него ответили. Однако потом было велено считать, что, мол, никакого обстрела не было. При этом недавно я изучал результаты современных исследований этого вопроса, которые проводились на основании множества рассекреченных в постсоветское время материалов, и в них говорится о том, что несколько обстрелов этой заставы действительно произошло. И я не исключаю аналогичных провокаций со стороны Финляндии. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий отметил, что в случае агрессии Финляндии против России страны-члены НАТО не поддержат Хельсинки.

«Здесь одна тонкость: скорее всего, Финляндия вступила в НАТО в расчете на пятую статью Североатлантического договора, смысл которой заключается в том, что если одна из стран-участниц договора окажется объектом агрессии, то остальные страны должны провести между собой консультации о способах оказания ей помощи. И здесь важно отметить, что, во-первых, речь идет именно о консультациях, а не об обязательствах по конкретной помощи, а, во-вторых, помощь может быть оказана только в том случае, если страна окажется объектом, а не субъектом агрессии. Тут можно вспомнить, как в 2015 году Турция сбила российский бомбардировщик в Сирии, а затем в панике побежала к остальным членам НАТО просить помощи, но ей ответили, мол, сами сбили – сами и выпутывайтесь, вы в данном случае не объект агрессии, а субъект», - сказал Вассерман.

