Заявление Орбана о возможном начале войны в Европе в 2026 году объяснили

Никаких серьезных оснований говорить о том, что приближается война в Европе, нет, считает политолог Николай Топорнин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе.

«Сложно, конечно, комментировать такого рода заявление. Потому что Орбан высказал свое мнение, но он какие-то аргументы или факты не привел. То есть он просто сказал, что якобы нынешние лидеры ведут дело к войне. Но этого мало для того, чтобы реально предполагать, что такое случится. Должны быть представлены какие-то действия, факты, аргументы, что там формируются какие-то вооруженные силы или готовится какой-то секретный военный план», — отметил Топорнин.

Политолог привел в пример отношения США и Венесуэлы. Он объяснил, что Вашингтон концентрирует свои военно-морские силы, военно-воздушные силы и прямо говорит, что готовится применить силовые методы.

«Здесь речь реально идет о том, что действительно со временем Соединенные Штаты могут начать военные действия. Это очень все реально. А говорить о том, что в Европе начнется война, по меньшей мере, тут оснований никаких нет. Военных приготовлений нет. Армий никак не формируется. Я считаю, что это не очень правильная вещь со стороны Орбана. Он так пугает населений свое и чужое. Может быть, хочет привлечь внимание к своей персоне. Мне кажется, что надо так к этому относится», — заключил он.

Ранее Орбан заявил, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе. Политик отметил, что причиной этому является политический, экономический и социальный упадок Западной Европы, который начался в середине 2000-х годов. Он отметил, что конфликт на Украине является лишь следствием этого процесса.