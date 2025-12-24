Депутат Госдумы Александр Толмачев утверждает, что сатирическая песня «Это Путин виноват» позволяет иронично обыграть «привычку европейских политиков в любой своей неудаче обвинять Россию», передает News.ru.

В интернете ранее появился сатирический рекламный ролик о предстоящем Рождестве в Европе. В звуковом сопровождении видео главы европейских стран объясняют причины возникающих трудностей. Сам ролик носит название «Это Путин виноват».

«Экономический крах — виновата РФ. Нет понимания между верхами и народом — это все российская пропаганда. Провалы во внешней политике по причине «талантливого» руководства — конечно же, это все Москва», — заявил Толмачев.

Депутат подчеркнул, что многие европейские политики оказались в затруднительном положении. По его мнению, они будут находиться там, пока Европа будет пытаться разорвать или ухудшить отношения с Россией. Толмачев предположил, что в будущем ЕС сможет извлечь уроки из подобных ситуаций, но на данный момент этого не происходит.