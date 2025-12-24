Путин объяснил, почему реформировал Совфед 25 лет назад

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Совет Федерации был реформирован 25 лет назад, потому что главам регионов было сложно совмещать руководство субъектом и законотворческую деятельность, и это размывало зону их ответственности.

"Для сенаторов уходящий 2025 год был особенно значим еще и потому, что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации - одной из крупнейших в сфере государственного строительства на рубеже 20-го и 21-го веков, - сказал он.

Конституция 1993 года предписывала избрание депутатов Совета Федерации первого созыва сроком только на два года. Таков был переходный временный порядок. Затем в Совет Федерации входили персонально, лично, что называется, по должности главы регионов и законодательных собраний".

Российский лидер отметил, что многие из них достойно выполняли свои парламентские обязанности, и нагрузка на них была немалая - они совмещали руководство регионом и принятие федеральных законов. Такая практика также создавала двойственность статуса.

"Ну, где исполнительная власть, а где законодательная? Все-таки это разные ветви, размывалась ответственность за исполнение решений. Понимаем, когда человек принимает закон и сам его должен исполнять - здесь есть некоторые проблемы. Мне кажется, что мы с ней справились, решили, потому что чувствовали тогда, что все-таки это сказывается на всей системе власти", - сказал президент.

Именно эта ситуация стала причиной принятия решения в 2000 году об изменении порядка формирования Совета Федерации. Оно подразумевало наличие у каждого региона по два парламентария, работающих в верхней палате на постоянной основе, которые могли бы сконцентрироваться именно на законотворчестве, на укреплении тесной связи, единой логики федеральной и региональной повестки развития. Реформа также проходила для того, чтобы при принятии ключевых общенациональных решений учитывалась позиция регионов.