Путин обратился с призывом к Набиуллиной

Президент РФ Владимир Путин сегодня встретился с членами правительства. Глава государства, в частности, попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях кабмина.

«Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства», — подчеркнул национальный лидер.

Также Путин отметил, что власти страны выполняют все социальные обязательства перед гражданами, в том числе решения по поддержке семей с детьми.

«Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов», — уточнил президент.

Ранее сообщалось, что иностранные компании готовятся к возвращению в Россию и столбят себе возможность для этого, регистрируя в нашей стране свои бренды.