Путин: Правительство действует слаженно, профессионально
Президент Владимир Путин приехал в Дом правительства, чтобы подвести итоги года с кабинетом министров, обсудить, какие вопросы требуют дополнительных усилий.
"Правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые и позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны", - подчеркнул глава государства.
Несмотря на все трудности, Россия идет вперед, развивается, заявил Путин. Ключевые макроэкономические показатели остаются стабильными, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция, на исторически минимальном уровне находится безработица.
Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, а это гарантирует устойчивость финансовой системы страны, отметил президент.
"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, - обратил внимание Владимир Путин. - Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов".