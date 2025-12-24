Путин: правительство действует слаженно, профессионально

Президент Владимир Путин приехал в Дом правительства, чтобы подвести итоги года с кабинетом министров, обсудить, какие вопросы требуют дополнительных усилий.

© Российская Газета

"Правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые и позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны", - подчеркнул глава государства.

Несмотря на все трудности, Россия идет вперед, развивается, заявил Путин. Ключевые макроэкономические показатели остаются стабильными, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция, на исторически минимальном уровне находится безработица.

Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, а это гарантирует устойчивость финансовой системы страны, отметил президент.