Путин: Россия стабильно идет вперед, несмотря на все вызовы

Россия и ее экономика успешно развиваются несмотря на все вызовы. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, говоря о работе кабмина в уходящем году.

"Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается", - отметил глава государства.

В стране, подчеркнул Путин, "стабильные ключевые макроэкономические показатели, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция, на исторически минимальном уровне находится безработица".