Матвиенко обратилась к Путину на заседании Совфеда

Президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации, который 24 декабря закрывает осеннюю пленарную сессию. Он сел в президиуме верхней палаты парламента рядом с ее спикером Валентиной Матвиенко.

"От имени всех сенаторов благодарю вас за то, что, несмотря на крайне напряженный президентский график, вы нашли возможность напрямую обратиться к Совету Федерации - палате регионов. Мы постоянно чувствуем ваше внимание к нашей деятельности и поддержку", - обратилась Матвиенко к главе государства.

Она напомнила, что 25 лет назад сразу после инаугурации Путин принял решение о новом порядке формирования Совета Федерации, согласно которому сенаторы работают на постоянной профессиональной основе и делегируются исполнительными и законодательными органами регионов.