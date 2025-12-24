В Кремле ответили на заявление постпреда США при НАТО по Украине

Вашингтону хорошо известны ключевые параметры позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов», — отметил он.

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера. Американский дипломат заявил, что мяч в переговорах по Украине находится на стороне России.

Ранее Уитакер рассказал, что президент США Дональд Трамп знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить обе стороны заключить мирную сделку. Он также выразил мнение, что будущий договор будет «очень сложным» документом, состоящим из множества пунктов.