Путин лично примет участие в пленарном заседании Совфеда

Президент РФ Владимир Путин лично поучаствует в пленарном заседании Совета Федерации по итогам осенней парламентской сессии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня весьма и весьма напряженный день у Путина. Совсем скоро он примет участие в пленарном заседании Совета Федерации. Вы знаете, что в парламенте России завершается осенняя сессия, подводятся итоги", - сказал он на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что в 2025 году отмечается 25-летие реформы порядка формирования Совета Федерации и год пятилетия принятия поправок в Конституцию.