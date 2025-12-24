Дмитриев доложил Путину о поездке в Майами

Спецпредставитель Кирилл Дмитриев доложил во всех нюансах президенту России Владимиру Путину о своей поездке в Майами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на основе этой информации Москва сформулирует позицию и продолжит контакты с Вашингтоном. Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле считают нецелесообразным сообщать прессе, какие именно документы Дмитриев привез из Майами.

Ранее спецпредставитель российского президента намекнул, что следующая встреча по Украине может пройти в Москве. Диалог с представителями США состоялся в выходные за закрытыми дверями. Дмитриев встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Президент России ничего не передавал через главу РФПИ американской стороне, заявлял до этого Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что речь идет о наработках американцев и европейцев, о которых должен будет доложить главе государства Дмитриев.

Дмитриев назвал переговоры конструктивными. По итогам встречи заявление сделал и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, заявивший, что диалог прошел продуктивно, а Россия полностью привержена достижению мира на Украине.

</p>