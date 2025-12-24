В России оценили озвученные Зеленским пункты мира

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским 20 пунктов плана по урегулированию конфликта, которые Киев обсуждает с Вашингтоном, являются лишь хотелками, а не полноценным проектом соглашения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«По сути это украинские хотелки. Ключевой вопрос первопричин конфликта выносится за скобки», — резюмировал эксперт.

Ранее Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Всего он назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех»; проведение выборов.

При этом часть пунктов все еще остаются проблемными. В первую очередь речь идет о территориальном вопросе. Отмечается, что компромисс также не достигнут по управлению Запорожской атомной электростанцией.