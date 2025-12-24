Путин и Алиев подтвердили настрой на укрепление отношений РФ и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в ходе беседы поздравил Алиева с днем рождения.

"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах", - отмечается в сообщении.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева присоединилась к телефонному разговору российского лидера и президента Азербайджана, добавили в пресс-службе Кремля.

"К разговору, который носил теплый и дружеский характер, присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева", - указывается в сообщении.

В ходе беседы были высказаны самые добрые пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников. Как отмечается, Алиеву также была направлена поздравительная телеграмма.