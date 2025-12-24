Киев озвучил свое видение мирного плана

Владимир Зеленский озвучил свое видение мирного плана по Украине. В его видении он должен включать в себя 20 пунктов:

Подтверждение суверенитета Украины.Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.Гарантии безопасности.Численность ВСУ - 800 тысяч человек в мирное время.США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 НАТО. В случае вторжения России на Украину - военный ответ и восстановление санкций.Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.Украина станет членом ЕС в определенный срок (будет зафиксирована дата вступления).Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном инвестиционном соглашении.Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечь 800 млрд долларов. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Безъядерный статус Украины. Запорожская АЭС. Компромисса нет. США предлагают трехстороннее управление, где американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина - 50 на 50. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов - РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях - "стоим там, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле "стоим там, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум нужно выносить весь документ. РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована. Обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом. После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Ни Москва, ни Вашингтон пока не прокомментировали озвученные Зеленским пункты.