В МИД оценили схожесть позиций России и США по Украине

У Российской Федерации и Соединенных Штатов есть значительная схожесть установок касательно возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Есть значительная схожесть установок на то, что могло бы стать каркасом договоренностей по Украине, поделился своей точкой зрения представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого», — подчеркнул Рябков.

При этом замглавы российского МИД отметил, что с приходом к власти президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулирование кризиса на Украине значительно продвинулось.

22 декабря Рябков призвал Вашингтон активнее противостоять попыткам ЕС сорвать мирный диалог по Украине. Российский дипломат указал на то, что Москва готова продолжать работу в рамках, определенных президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.