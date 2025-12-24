Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал украинцев пушечным мясом для Европы. Своим видением он поделился в статье «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны» для журнала «Родина».

По мнению Медведева, украинский народ сейчас стал заложником идей европейских держав.