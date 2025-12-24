Медведев назвал украинцев пушечным мясом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал украинцев пушечным мясом для Европы. Своим видением он поделился в статье «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны» для журнала «Родина».

По мнению Медведева, украинский народ сейчас стал заложником идей европейских держав.

«Он стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, заложником культа смерти в форме фейкового "голодомора", проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников"», — написал бывший президент России в своей статье.