Мирное развитие Украины возможно при геостратегической связке Москвы и Киева, такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье в журнале «Родина».

«История доказала, что мирное развитие на землях по обоим берегам Днепра возможно только тогда, когда есть твёрдая геостратегическая связка Москвы и Киева», — подчеркнул он.

Ранее Медведев отмечал, что в Евросоюзе временно отказались от активных действий по вопросу изъятия замороженных российских активов.

Также он сказал, что был удивлён «миротворческими» заявлениями ряда европейских политиков.