Медведев назвал режим Зеленского диктаторским

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал режим украинского президента Владимира Зеленского диктаторским. По словам политика, в его методах видны все признаки государственного и международного терроризма.

— В агонии превращения Украины в проект «Анти-Россия» диктаторским режимом Зеленского попраны основополагающие права человека, полностью уничтожены верховенство права и политический плюрализм, а методы, применяемые им, имеют все признаки нацизма, государственного и международного терроризма, — написал Дмитрий Медведев в статье в журнале «Родина».

По его словам, глава киевского режима устраивает пропагандистские акции и экскурсии для иностранных делегаций на «костях убитых этим же режимом людей».

Днем ранее Дмитрий Медведев заявил, что удивлен «миротворческими» заявлениями европейских политиков о России, среди которых министр обороны ФРГ Борис Писториус и президент Финляндии Александр Стубб.

Он также прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальному вопросу. По его словам, это «средний палец» в адрес Соединенных Штатов.