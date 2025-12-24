Путин назвал боевой работу Госдумы
Президент РФ Владимир Путин накануне поздно вечером провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Глава государства назвал результативной осеннюю сессию.
"Я поздравляю и вас, всех депутатов. Хочу поблагодарить за совместную работу - она была боевой, можно сказать. Если использовать терминологию сегодняшнего дня", - отметил президент.
Он попросил передать слова благодарности депутатам.
В свою очередь Володин отметил, что за год многое удалось сделать.
"Мы приняли 88 законов. При этом, если говорить о законодательных инициативах, было внесено 1303 законодательных инициативы", - отметил он.
Володин подчеркнул, что более 40% из них внесены только депутатами Госдумы.