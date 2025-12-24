Путин в поздравлении Захаровой отметил ее умение "ярко вести острую полемику"

Президент РФ Владимир Путин поздравил официального представителя дипведомства Марию Захарову с юбилеем, отметив ее вклад в решение ответственных задач дипломатии, а также "умение ярко вести острую полемику".

"Широкий кругозор, серьезный подход к делу, умение ярко вести острую полемику - неизменно отличают ваш стиль работы, - говорится в поздравлении. - Вы хорошо разбираетесь во всех тонкостях профессии, всегда держите руку "на пульсе событий", вносите достойный вклад в решение ответственных задач, стоящих перед российской дипломатией".

Путин пожелал Захаровой крепкого здоровья и всего самого доброго. Официальный представитель МИД РФ 24 декабря отмечает 50-летие.