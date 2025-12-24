Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет подтверждений информации о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак якобы готовил комплекс реформ по улучшению инвестиционного климата в стране перед своим уходом с должности.

«Не располагаю такой информацией», — сказал Песков РБК.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак якобы подготовил комплексную программу реформ в экономической, судебной и силовой сферах, а также предложил рассмотреть вариант масштабной амнистии для осужденных за ненасильственные преступления. РБК утверждает, что подлинность плана Козака подтвердили два осведомленных источника, знакомых с содержанием документа. Один из собеседников издания указал, что предложения были внесены на рассмотрение в Кремль в 2025 году.

В Кремле отреагировали на слухи о письме Козака Путину

Президент России Владимир Путин 18 сентября подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента. В Кремле подтвердили, что Дмитрий Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. Козак был назначен заместителем руководителя администрации президента в январе 2020 года на специально введенную для него должность. В его ведении находились вопросы интеграционных процессов, курирование отношений России со странами постсоветского пространства, а также переговорный трек по украинскому направлению.