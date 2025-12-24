Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днём рождения
Российский лидер Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму в день его рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Под вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене», — отметил российский лидер.
Путин пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов. Также глава государства попросил передать сердечный привет семье азербайджанского коллеги.
Ранее сообщалось, что Алиев пропустит неформальный саммит СНГ из-за плотного графика.
В Кремле отнеслись к этому решению с пониманием.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия очень ценит результаты двусторонней встречи Путина и Алиева, которая прошла в Душанбе 9 октября.