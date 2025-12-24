Современное руководство Украины продолжает придерживаться тех же подходов, что и бандеровский режим, сохраняя преемственность методов и взглядов, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев в своей статье для журнала «Родина» заявил, что нынешние власти Украины являются духовными потомками бандеровского режима, передает РИА «Новости».

По словам Медведева, англичане в 1940–1950 годы активно привлекали на свою сторону украинских нацистских преступников, поддерживая развитие украинского национализма с террористическим уклоном.

Он отметил, что в 1951 году американцы обратились в Организацию украинских националистов с целью забросить 200 боевиков в СССР для диверсий во время вероятного конфликта между США, Великобританией и Советским Союзом.

Медведев подчеркнул, что сегодняшнее руководство Украины продолжает использовать методы, свойственные бандеровскому режиму, «иллюстрируют его террористическую сущность».

Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы России являются лучшим катализатором гибели киевского режима.