Путин назначил нового посла РФ в Северной Македонии

Дипломат Дмитрий Зыков назначен послом России в Северной Македонии. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Зыкова Дмитрия Константиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Северная Македония", - предписывает документ.

Прежнего посла - Сергея Баздникина - Путин освободил от должности в начале декабря. По возвращении в Москву дипломат возглавил Историко-документальный департамент МИД России.

Зыков до назначения в Скопье работал заместителем директора Второго европейского департамента МИД РФ. 57-летний дипломат обладает рангом чрезвычайного и полномочного посланника I класса.