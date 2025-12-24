Названо имя нового посла по особым поручениям МИД России

Министерство иностранных дел России назначило Андрея Белоусова новым послом по особым поручениям, который займётся подготовкой к конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Сообщение о его назначении было размещено на сайте МИД.

На новом посту дипломат будет координировать участие российской стороны в масштабной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проведение которой запланировано на 2026 год.

Белоусов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Он обладает многолетним опытом работы в сфере международной безопасности и свободно владеет английским и немецким языками. Его профессиональные навыки будут задействованы для формирования и отстаивания позиции Москвы в рамках глобального диалога по ядерному нераспространению.

Андрей Белоусов находится на государственной службе с 1997 года.

Ранее бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба в эфире Fuji TV предупредил о последствиях обладания ядерным оружием.