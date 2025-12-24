Коррупция команды бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена лежала в основе начала украинского конфликта. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Коррупция команды Байдена была ключевым фактором, спровоцировавшим украинский конфликт. Поджигатели войны являются поджигателями войны по одной причине: они получают выгоду от войны», — подчеркнул он.

До этого президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз хочет продолжать финансировать военный конфликт на Украине, а также затягивать мир. Так глава РФПИ оценил статью издания Politico под заголовком «Проблемой ЕС является не Бельгия, а Трамп».

В ноябре Кирилл Дмитриев репостнул новость телеканала RT о включении его в санкционный список на Украине.