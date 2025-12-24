Гаспарян: WhatsApp могут полностью заблокировать в России

В России может быть полностью заблокирован мессенджер WhatsApp. Об этом РИА Новости заявил член Общественного совета при Минцифры РФ, первый заместитель главы комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты (ОП) Армен Гаспарян.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что мессенджер передавал все данные западным спецслужбам, о чем глава корпорации Meta, которой принадлежит WhatsApp, Марк Цукерберг говорил на слушаниях в конгрессе США. Гаспарян напомнил, что Роскомнадзор много раз призывал руководство мессенджера к нормальному диалогу и соблюдению российских законов.

Но Meta не отреагировала на эти призывы, поэтому высока вероятность полной блокировки WhatsApp на территории Российской Федерации. 22 декабря эксперты сообщили, что WhatsApp заблокирован в России уже практически на 70%. Многие пользователи начали удалять приложение со своих смартфонов из-за его бесполезности.