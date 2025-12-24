В МИД России прокомментировали диалог с США

Россия и США продолжают вести переговоры по урегулированию проблем, возникших в последние годы. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в беседе с «Известиями».

© Lenta.ru

«Состоялось несколько раундов экспертных контактов, последний — несколько дней назад на рабочем уровне. Не следует недооценивать значимость достигнутых результатов», — сказал Гусаров.

Он отметил, что стороны договорились о предоставлении виз части персонала дипмиссий, а также продвинулись в упрощении передвижения дипломатов в стране пребывания.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что успех мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и Соединенными Штатами не предопределен. По его словам, нормализация отношений двух стран потребует немалого времени и искренней заинтересованности обеих сторон.