Автор биографии Дурова раскрыл детали его встречи с Путиным

Автор биографии основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай Кононов выпустил вторую книгу, в которой рассказал о первой встрече предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным в 2013 году. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что встреча прошла за закрытыми дверьми. По словам автора, Дуров описал ее как «односторонний разговор». В ходе встречи российский лидер раскритиковал основателя Telegram за противоправный контент во «ВКонтакте» и «предложил ему покинуть страну», говорится в статье.

В сентябре 2024 года Путин заявил об отсутствии у властей страны претензий к Дурову. Также Путин опроверг информацию о том, что виделся с основателем Telegram в Баку в августе того же года. По словам главы государства, он встречался с Дуровым всего один раз в Москве много лет назад. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Кремль никогда не проводил переговоры с Дуровым.