Небензя назвал актом агрессии блокаду США побережья Венесуэлы

Незаконная блокада Соединенными Штатами побережья Венесуэлы является настоящим актом агрессии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

© Александр Щербак/РИА Новости

"Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что РФ "решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады".

Шаги США в отношении Венесуэлы в будущем могут стать шаблоном для действий Вашингтона в отношении латиноамериканских государств, считает он.