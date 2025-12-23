Небензя назвал актом агрессии блокаду США побережья Венесуэлы

Незаконная блокада Соединенными Штатами побережья Венесуэлы является настоящим актом агрессии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что РФ "решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады".
Шаги США в отношении Венесуэлы в будущем могут стать шаблоном для действий Вашингтона в отношении латиноамериканских государств, считает он.