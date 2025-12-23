Медведев заявил о необходимости «абсолютно прозрачного» пребывания мигрантов в РФ

© Пресс-служба Госдумы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 23 декабря, заявил о жестком подходе к миграционному контролю. По итогам профильного совещания он написал в соцсети, что каждый мигрант должен быть на полном учете властей.

— Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам. Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению, — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

Так, с 1 сентября в Московском регионе начал действовать пилотный проект по учету мигрантов. Теперь приезжим гражданам для трудовой деятельности требуется установить мобильное приложение «Амина». По словам врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игоря Дудника, регистрация и учет иностранных граждан через приложение имеют ряд преимуществ.

С 2025 года в Калужской области был расширен список запрещенных профессий для иностранцев. Теперь они не смогут занимать должности в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Помимо этого, в регионе им уже было запрещено работать в пригородном пассажирском транспорте и заведениях общественного питания. Какие профессии запрещены для мигрантов в других городах России — в материале «Вечерней Москвы».