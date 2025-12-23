Министр обороны ФРГ Борис Писториус своими заявлениями демонстрирует мастер-класс по «переобуванию в воздухе», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мастер-класс переобувания в воздухе демонстрирует глава бундесвера Писториус», — написал он в Telegram.

Слуцкий отметил, что теперь Писториус «дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что был удивлён «миротворческими» заявлениями ряда европейских политиков о России. Об этом он написал в своём канале в MAX.